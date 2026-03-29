В Сыктывкаре в мае начнется ремонт улицы Пермской

Завершить работы планируется к концу июля.

Ремонт участка дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск, который проходит по улице Пермской в Сыктывкаре, начнется в мае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Коми.

Специалисты обновят асфальт на проезжей части протяженностью более 4,6 км от железнодорожного переезда до кольцевой развязки. Они также заменят бордюры, водоотводные трубы и лотки, восстановят тротуары. Завершить работы планируется к концу июля этого года.

На время ремонта движение будет организовано в реверсивном режиме. Для этого рабочие установят временные светофоры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.