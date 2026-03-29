МЧС предупредило о рисках скрытой опасности электроскутеров

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Средства персональной мобильности, на которых используются аккумуляторные батареи, имеют определенные технологические риски, об этом предупредили в МЧС.

Источник: Sputnik.by

В 2025 году в Беларуси случилось более 30 пожаров, связанных с электроскутерами, электровелосипедами, другими средствами персональной мобильности с аккумуляторными батареями, а в этом году уже два — в столице и в Гродно.

«Основной риск связан с литий‑ионными аккумуляторами, которые при неправильной эксплуатации могут перегреваться и даже воспламеняться», — отметили спасатели.

Практика показывает, что электролит внутри таких аккумуляторов может самонагреваться, а если есть повреждения или идет неправильная зарядка, то и воспламениться.