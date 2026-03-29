В Красноярске обнаружили больше 500 незаконных рекламных конструкций

Управление архитектуры города выявило более 500 самовольно установленных рекламных объектов. Среди них — крупноформатные наземные щиты, баннеры на фасадах зданий и другие конструкции. С начала года демонтировано порядка 100 таких объектов. Однако, по словам специалистов, на месте снесенных нередко появляются новые, и на них вновь размещается реклама, что является нарушением. В связи с этим управление архитектуры обращается к предпринимателям с просьбой не размещать рекламу на незаконных конструкциях. Это позволит сделать борьбу с несанкционированными объектами более эффективной. Проверить законность любой рекламной конструкции можно с помощью интерактивной карты.