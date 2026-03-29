В Хабаровском крае направят 660 млн рублей на охрану и восстановление лесов

В Хабаровском крае в 2026 году на охрану, защиту и воспроизводство лесов дополнительно выделят больше 660 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства помогут усилить борьбу с пожарами и восстановить леса. Об этом сообщили в правительстве края.
Губернатор Дмитрий Демешин провёл специальное заседание, посвящённое развитию лесной отрасли. Главная задача — обеспечить воспроизводство лесов на уровне не менее 112% от вырубленных и погибших деревьев, а также в два раза сократить площадь лесных пожаров по сравнению с 2021 годом.
В 2025 году регион полностью выполнил план по защите лесов. Специалисты провели лесопатологические обследования на 6,8 тысячи гектаров и провели санитарные рубки на 530 гектарах. Благодаря этому удалось заметно снизить ущерб от вредителей и болезней.
Значительный прогресс достигнут и в борьбе с пожарами. В прошлом году в крае произошло 159 возгораний на площади 71,9 тысячи гектаров — это на 59% меньше, чем годом ранее. Во время пожароопасного сезона провели более 23 тысяч патрулирований, включая около 300 вылетов беспилотников.
В 2026 году планируется создать авиаотделения в Нелькане и Охотске, дооснастить подразделение в Чумикане и закупить новые беспилотники. Губернатор также поручил активнее развивать глубокую переработку древесины и скорректировать программы деревянного домостроения в пользу местных производителей.