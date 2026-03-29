В Хабаровском крае определили победителей регионального этапа конкурса «Живая классика»

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа юбилейного, 15-го Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мастерстве выразительного чтения соревновались 32 школьника из 17 муниципалитетов региона. Это лучшие ученики 5−11 классов, которые уже прошли серьезный отбор на школьных и районных уровнях. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ребята читали по памяти отрывки из любимой прозы российских и зарубежных авторов. Жюри оценивало не только артистизм и грамотную речь, но и то, насколько глубоко чтец прочувствовал текст. Многие участники подготовились основательно: подбирали костюмы, работали над мимикой и пластикой, чтобы полностью перевоплотиться в своих героев.
Победу одержали трое сильнейших: Арсений Дорожкин (центр «Маленький принц», Хабаровск), Ева Бережнова (ДШИ Амурского района) и Тимур Баркевич (школа № 32, Комсомольск-на-Амуре). Именно они в мае отправятся в Международный детский центр «Артек», чтобы представить наш край на всероссийском финале.
Как отметили в министерстве образования и науки края, конкурс помогает развивать интерес к чтению и расширять кругозор молодежи. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ.
