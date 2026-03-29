Подсчитаны зарплаты мигрантов-водителей в России

РИА Новости: мигранты-водители в РФ зарабатывают 50−60 тысяч рублей в месяц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Мигранты-водители в России зарабатывают сейчас 50−60 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group — компании, занимающейся комплексным подбором персонала.

«Государственная политика стремится балансировать между необходимостью восполнить кадровый дефицит и контролем миграционных потоков. Однако такие меры напрямую отражаются на некоторых сферах — прежде всего на такси, доставке и логистике. На фоне высокого спроса выросли и заработные платы. В зависимости от сегмента, ежемесячные доходы мигрантов-водителей в среднем составляют около 50 000−60 000 рублей, без учета чаевых», — отмечают аналитики.

Россия продолжает сталкиваться с заметной нехваткой водителей, особенно среди работников такси, доставки и сферы логистики, обращают внимание авторы исследования.

«Трудовые мигранты играют ключевую роль в закрытии этого дефицита. Однако в последние годы их участие стало более ограниченным из-за ужесточения регулирования», — добавляют аналитики.