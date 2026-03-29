На Пермский марафон зарегистрировалось более 5000 тысяч участников

На Пермский марафон, который пройдёт в краевой столице 5−6 сентября, зарегистрировались уже более 5000 тысяч участников, сообщил глава города Перми Эдуард Соснин.
Продажа слотов стартовала в ноябре 2025 года. В первые месяцы стоимость участия была минимальной. В этом году организаторы подготовили для спортсменов новый формат — костюмированный и семейный забег на 2500 метров. При этом все традиционные дисциплины останутся.
Эдуард Соснин добавил, что 19 апреля в Перми состоится первый забег-спутник «Спартаковская миля. Счастье есть». Участникам предстоит преодолеть дистанцию 1600 метров.
Напомним, главное спортивное событие города в 2026 году состоится в девятый раз. В прошлом году общий призовой фонд Пермского марафона составил 3,2 млн рублей. На открытии выступил DJ Smash, а ведущим марафона был российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.