Нижегородцев предупредили об опасности мышиной лихорадки

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала жителям региона, как не заразиться опасным заболеванием — мышиной лихорадкой.
Каждый год с приходом весны активизируются различные инфекции, связанные с природно-очаговыми ситуациями. В их число входит геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую также называют «мышиной». Она передается грызунами, которые весной «мигрируют» в сторону жилых домов. Симптомы заболевания: головная боль, высокая температура, боль в горле, увеличенные лимфоузлы, боли в пояснице или суставах.
Чтобы обезопасить себя от мышиной лихорадки, специалист рекомендует нижегородцам своевременно ввозить мусор с участков и не допускать грызунов к домам и постройкам. В жилищах, в которые граждане приезжают после долгого отсутствия, следует провести влажную уборку и проветривание.
Стоит также помнить, что вакцины против мышиной лихорадки пока не существует. При появлении симптомов нижегородцам следует обратиться в больницу и уведомить врача, что вы выезжали на природу или были в доме, где есть грызуны.
