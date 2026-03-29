Мошенники убедили нижегородца продать авто и отдать им 2,8 млн рублей

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, которые убедили его продать автомобиль и передать вырученные деньги курьеру. Потерпевший обратился в полицию, сообщив, что лишился 2,8 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Аферисты действовали по классической схеме: 55-летнему нижегородцу поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками Роскомнадзора. Затем в дело вступили и «правоохранители». По легенде, с его банковским счетом происходили подозрительные операции, которые нужно немедленно пресечь. Для этого, по их словам, требовалось «задекларировать» деньги. В итоге мужчину уговорили продать личный автомобиль, отправив для этого в Москву.
Потерпевший поверил словам лжесиловиков и поехал в столицу на своем авто. Там он продал машину неизвестному мужчине, а вырученные 2,8 миллиона рублей, следуя инструкциям, передал незнакомой женщине-курьеру. После этого нижегородец вернулся домой на поезде, и только в пути осознал, что стал жертвой обмана.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить всех причастных.
В полиции вновь призывают нижегородцев к бдительности, особенно когда речь заходит о деньгах. Сотрудники ведомства подчеркивают: ни одна официальная структура — будь то банк, Роскомнадзор или правоохранительные органы — не использует курьеров для перевозки денег и не требует переводить средства на так называемые «безопасные» счета. Также важно понимать, что любые финансовые операции не должны совершаться по указанию третьих лиц. Поэтому если в разговоре с незнакомцами заходит речь о ваших деньгах, лучше сразу прекратить общение.