Мошенники убедили нижегородца продать авто и отдать им 2,8 млн рублей

В полиции вновь призывают нижегородцев к бдительности, особенно когда речь заходит о деньгах. Сотрудники ведомства подчеркивают: ни одна официальная структура — будь то банк, Роскомнадзор или правоохранительные органы — не использует курьеров для перевозки денег и не требует переводить средства на так называемые «безопасные» счета. Также важно понимать, что любые финансовые операции не должны совершаться по указанию третьих лиц. Поэтому если в разговоре с незнакомцами заходит речь о ваших деньгах, лучше сразу прекратить общение.