Путин подтвердил готовность России к проведению новой Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием со дня основания, отметив открытость страны к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и начиная с 1900 года участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», — говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Россия и впредь открыта для проведения летних и зимних Олимпийских игр и готова вносить свой вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма.
Олимпийский комитет России был основан 29 марта (по старому стилю) 1911 года. ОКР координировал участие российских спортсменов в Олимпийских играх, включая Игры в Лондоне (2012), Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхёнчхане (2018), Токио (2020) и Пекине (2022). В последние годы российские атлеты выступали под нейтральным флагом или без национальной символики из-за санкций со стороны международных спортивных федераций.
Заявление Путина прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену под национальным флагом. Президент ранее выразил надежду, что МОК перестанет «заниматься фокусами», дискриминируя россиян. Футбольная сборная страны остается в изоляции, к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года ее не допустили.
