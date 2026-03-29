В Кургане состоится фестиваль Дениса Мацуева

Фестиваль Дениса Мацуева «Диалог поколений» пройдет во второй раз в Кургане 6 и 7 апреля. Купить билет на один концерт можно будет по Пушкинской карте, которая действует по нацпроекту «Семья», сообщили в управлении культуры Курганской области.
Первый день начнется с открытой репетиции гала-концерта для учащихся музыкальных школ и Курганского областного музыкального колледжа. Начало репетиции в 16:00. Перед концертом, который состоится в 17:30, пройдет лекция музыкального критика, ведущего научного сотрудника Российского национального музея музыки Михаила Сегельмана.
А 7 апреля участников ждет концерт «СИМФОДЖАЗ». Для своих импровизаций Денис Мацуев пригласил коллег — известных музыкантов, с кем давно работает. В их числе Борислав Струлев, Софья Тюрина, Екатерина Мочалова и другие. Также впервые в Курган приедут артисты с мировыми именами — Аркадий Шилклопер и Давид Ткебучава. Билеты на концерты можно приобрести онлайн или в кассах Курганской филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.