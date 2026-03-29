В двенадцати муниципалитетах Ростовской области 29 марта будут выжигать траву

В донском регионе за сутки 28 марта потушили три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий. При этом было спасено два человека. Всего на ЧП выезжали 44 сотрудника МЧС на 11 единицах спецтехники.
В ведомстве добавили, что в воскресенье, 29 марта запланированы 32 выжигания сухой растительности в 12 муниципалитетах. Так что при виде дыма жителям не стоит делать скоропалительных выводов о ландшафтом пожаре.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.