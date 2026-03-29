В Воронеже 23 человека эвакуировали из горящей 18-этажки на Беговой

Пожар в доме вспыхнул ранним утром 29 марта.

Источник: АиФ Воронеж

18-этажный дом в Коминтерновском районе Воронежа загорелся утром воскресенья, 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о возгорании на улице Беговой поступил на пульт дежурного в 5:02. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире дома на двенадцатом этаже. Огонь полностью уничтожил жилое помещение, а также балкон.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из горящей многоэтажки восемь человек в масках спасаемого и 15 самовыводом.

Потушить пожар удалось в 5:35 силами десяти человек и четырёх единиц техники.