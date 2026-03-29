Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво снова скорректировали расписание из-за ограничений в Ленобласти

Вовремя не могут вылететь 20 бортов, ещё 22 — приземлиться.

Источник: Клопс.ru

В Храброво снова сбилось расписание рейсов на вылет и прилёт из-за временных ограничений в небе над Ленинградской областью. Об этом аэропорт сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 29 марта.

Согласно актуальным данным онлайн-табло, 20 бортов не могут вовремя вылететь, ещё 22 — приземлиться. Жителей и гостей Калининградской области просят заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Статус рейса рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в колл-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550−550.

Сложности в работе калининградского аэропорта ощущаются уже неделю. После сбоя в расписании 25 марта пассажирам даже раздавали резиновые коврики, чтобы люди могли устроиться на полу.