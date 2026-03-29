Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России

«Поздравляю крымчанку Елизавету Громову с победой на чемпионате России по кудо. Наша землячка проявила высокое профессиональное мастерство, впечатляющие волевые качества и добилась успеха», — сказано в сообщении.
Конкуренция была очень серьезной: в соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны.
В начале марта Елизавета выиграла «золото» в своей категории на Кубке России (Grizzly Open Cup X). Перед турниром ей присвоили звание мастера спорта России. А в июне нынешнего года она в составе сборной команды нашей страны отправится на чемпионат Европы и Азии в Тбилиси, напомнил глава Крыма в Telegram-канале.
«Еще раз поздравляю нашу чемпионку с победой. Это и ее личный успех, и новое достижение для крымского спорта. Так держать! Особые слова благодарности тренеру Елизаветы — Анастасии Громовой», — добавил Сергей Аксенов.
Кудо — смешанное боевое искусство, объединившее приемы из карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса. Название переводится на русский язык как «Путь пустоты» или «Открытый путь».