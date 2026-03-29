В Гродно женщина шла в наушниках через железную дорогу и получила тяжелые травмы

В Гродно поезд сбил женщину, которая в наушниках переходила железнодорожные пути.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно на железнодорожном переезде под грузовой поезд попала женщина, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Жесткая авария произошла в областном центре 28 марта на улице В. Глухова на участке «Гродно — парк Районная». Днем под поезд попала 42-летняя горожанка. ЧП произошло на железнодорожном переезде, на котором оборудован пешеходный переход, есть светозвуковая сигнализация и система видеонаблюдения.

Правоохранители установили, что женщина в наушниках слушала музыку из-за чего и не услышала приближающийся состав. Пострадавшая повернула голову и увидела поезд, когда он был уже всего в метре от нее.

Машинисту избежать наезда не удалось. Пешеход получила обширную черепно-мозговую травму, политравму, перелом основания черепа, множественные ушибленные раны головы, переломы ребер, пневмоторакс, закрытый перелом грудного и поясничного отделов позвоночника. В тяжелом состоянии она госпитализирована.

— Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — прокомментировали в УВД.

