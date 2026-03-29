В тувинском городе Ак-Довураке отремонтируют школу № 3

Капитальный ремонт школы № 3 проведут в городе Ак-Довураке Тувы по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа Ак-Довурак.
В учреждении планируется обновить кровлю, фасад, все учебные кабинеты и помещения. Там также заменят окна, двери и полы, модернизируют инженерные и пожарные системы. Помимо этого, в учреждение поступит новое оборудование.
Напомним, что в прошлом году была отремонтирована начальная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока, расположенная в селе Кызыл-Даг. Там в учебных классах установили функциональную мебель, закупили современное оборудование, а также приобрели актуальные учебно-методические комплексы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.