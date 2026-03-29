На Пермский марафон 2026 прошли регистрацию более 5 тысяч участников

Пермский марафон пройдет 5 и 6 сентября. Он включит 11 дистанций, в десяти из них участие платное от 500 до 3200 ₽ До 15 июня стоимость слотов снижена более чем 50%. Бесплатным станет только заезд на колясках для лиц с ограничением здоровья.