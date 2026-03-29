На Пермский марафон 2026 прошли регистрацию более 5 тысяч участников

Пермский марафон 2026 за пять месяцев до старта продолжает прирастать участниками. Организаторы намерены привлечь к участию не менее 20 тыс. участников, на конец маарта прошли регистрацию уже четверть из них.
Пермский марафон пройдет 5 и 6 сентября. Он включит 11 дистанций, в десяти из них участие платное от 500 до 3200 ₽ До 15 июня стоимость слотов снижена более чем 50%. Бесплатным станет только заезд на колясках для лиц с ограничением здоровья.
В Перми также продолжается регистрация на серию забегов, которые пройдут на ряду с Пермским марафоном. Спутники марафона проведут в разных районах города. Ближайший из них состоится 19 апреля в Кировском районе города. Пермяков ждут на забег «Спартаковская миля».