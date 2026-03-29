В селе Малая Сердоба в Пензенской области обновят территорию памятника

Территорию памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обновят в селе Малая Сердоба в Пензенской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
Специалисты реконструируют сам памятник и установят новые информационные стенды. Также планируется благоустроить прилегающее пространство.
«Обновление территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, — важный шаг в сохранении исторической памяти и создании комфортной среды для жителей и гостей нашего села. Мы стремимся не только сохранить уникальное культурное наследие, но и сделать его доступным и привлекательным для всех, кто ценит историю родного края», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.