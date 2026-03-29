В поселке Раздольном на Камчатке откроют агротехкласс

Школьники будут изучать методы земледелия, ветеринарию, производство в АПК и учиться пользоваться сельхозтехникой.

Агротехнологический класс откроется на базе школы имени В. Н. Ролдугина в поселке Раздольном Камчатского края при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Обучение в агротехклассе включит в себя теоретические и практические занятия. Ребята будут изучать современные методы земледелия, ветеринарию, экологическую безопасность агропроизводства и учиться пользоваться роботизированной сельхозтехникой.

«Проект нацелен на профориентацию школьников, учитывая дефицит квалифицированных специалистов в аграрной отрасли. Учащиеся получат представление о профессиях и об их значимости для продовольственной независимости», — добавили в ведомстве.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
