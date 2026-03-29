В поселке Раздольном на Камчатке откроют агротехкласс

Агротехнологический класс откроется на базе школы имени В. Н. Ролдугина в поселке Раздольном Камчатского края при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Обучение в агротехклассе включит в себя теоретические и практические занятия. Ребята будут изучать современные методы земледелия, ветеринарию, экологическую безопасность агропроизводства и учиться пользоваться роботизированной сельхозтехникой.
«Проект нацелен на профориентацию школьников, учитывая дефицит квалифицированных специалистов в аграрной отрасли. Учащиеся получат представление о профессиях и об их значимости для продовольственной независимости», — добавили в ведомстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.