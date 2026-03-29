Подростки на мотоцикле врезались в легковушку под Волгоградом

В Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали подростки. Вечером 28 марта в Клетском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Инцидент произошел около 21:45 на втором километре автодороги, соединяющей хутор Курганный и станицу Клетская. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в попутно движущийся мотоцикл марки «Рейсер».
В результате столкновения серьезные травмы получили молодые люди, находившиеся на мотоцикле. 16-летний водитель и его 13-летний пассажир попали в больницу.