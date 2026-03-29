Москвичам пообещали майское тепло в начале следующей недели

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Майское тепло ожидается в Москве в начале следующей недели, рекордные температуры будут сохраняться всю рабочую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В начале предстоящей недели погожий антициклональный характер погоды сохраниться, и москвичей ждут майские температуры. В ближайшую ночь на минимальном термометре будет плюс 2 — плюс 5, завтра днем, в условиях солнечной погоды, воздух прогреется до плюс 16 — плюс 19, а значит, ожидается повтор или падение рекорда, установленного для 30 марта в 2007 году», — рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что такие же примерно температурные показатели сохранятся всю рабочую неделю с высокой вероятностью серии рекордов тепла.
«Апрель начнется с опережением климатического календаря на полтора месяца», — добавил он.