Москвичам пообещали майское тепло в начале следующей недели

«В начале предстоящей недели погожий антициклональный характер погоды сохраниться, и москвичей ждут майские температуры. В ближайшую ночь на минимальном термометре будет плюс 2 — плюс 5, завтра днем, в условиях солнечной погоды, воздух прогреется до плюс 16 — плюс 19, а значит, ожидается повтор или падение рекорда, установленного для 30 марта в 2007 году», — рассказал Тишковец.