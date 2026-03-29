В приамурском городе Шимановске начался ремонт музея

Все строительные работы планируют завершить до 1 декабря.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт музея стартовал в городе Шимановске Амурской области. Учреждение модернизируют по национальному проекту «Семья», сообщили в правительстве региона.

В здании специалисты полностью обновят инженерные коммуникации. Там заменят системы водоснабжения, канализации и отопления. Кроме того, предстоят масштабные демонтажные работы, замена кровли и внутренняя отделка помещений. Все строительные работы планируется завершить до 1 декабря этого года. После этого в отремонтированные залы закупят новое современное оборудование.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.