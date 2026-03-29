Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, как правильно выбирать и хранить морковь

Также стало известно, можно ли замораживать овощь.

Специалисты Роспотребнадзора поделились информацией о том, как выбирать и хранить морковь.

Предпочтение стоит отдавать твёрдым корнеплодам с гладкой поверхностью, не содержащей повреждений или трещин. Область между ботвой и самим овощем должна быть насыщенно-зелёного цвета.

Мягкую, сильно деформированную или повреждённую морковь приобретать не рекомендуется — как и корнеплоды с отростками, тёмными пятнами или точками. От покупки недозревших экземпляров с зелёными пятнами также лучше отказаться.

«Если вы покупаете морковь для запеканок или салатов, то выбирайте светлые корнеплоды. Для первых, вторых блюд и соков выбирайте морковь с ярким и насыщенным оттенком», — отметили в Роспотребнадзоре.

Хранить овощ можно в течение нескольких месяцев в холодильнике или, если речь идёт о зиме, в другом влажном прохладном месте. Оптимальный температурный диапазон — от 0 до +4 градусов. Замораживать морковь тоже допускается. Перед отправкой овоща в морозильную камеру его рекомендуют нарезать на кусочки или натереть на крупной тёрке.

«Замороженный продукт подойдёт для приготовления пюре, супов и других блюд», — уточнили сотрудники службы.