Природоохранные службы Ростовской области рассказали, как идёт работа по сохранению местной фауны.
По словам главы региона, на Дону увеличилась популяция пятнистых оленей и муфлонов. Несколько десятков особей этих животных сначала выпустили на охраняемую территорию, чтобы развести, а затем, после адаптации, их отправят в естественную среду.
Кроме того, Юрий Слюсарь подчеркнул, что в регионе приумножают биоразнообразие и возвращают в экосистему те виды животных, которые когда обитали в донских краях. Так, например, в прошлом году завезли европейских ланей.
Инвесторы намерены создать в Ростовской области сафари-парк, который станет новой точкой притяжения туристов в регионе.