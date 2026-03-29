В Хабаровске оштрафован первый в России таксист за пассажира без страховки

В Хабаровске сотрудники Госавтоинспекции края оштрафовали первого в России таксиста за перевозку пассажира без обязательной страховки ОСГОП. Новые правила для такси начали действовать с 8 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Инспекторы провели рейд и остановили самозанятого водителя, у которого не было действующего договора страхования ответственности перевозчика. На мужчину составили административный протокол.
По новым правилам страховка ОСГОП покрывает ущерб до 2 миллионов рублей на одного пассажира. Это значительно больше, чем по обычному ОСАГО, где лимит составляет 500 тысяч рублей.
Перевозчики обязаны в течение пяти рабочих дней сообщать в управление о начале и окончании действия договора. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ, по почте или лично.
Размер штрафа зависит от статуса водителя. Самозанятые платят 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — 25 тысяч, а юридические лица — 40 тысяч рублей.
Госавтоинспекция края продолжает проводить рейды и напоминает всем таксистам о необходимости оформлять обязательную страховку. Без неё работа с пассажирами запрещена.