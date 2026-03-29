Нижегородцы пытались перейти на сайты-подделки более 1,5 млн раз за год

Более 1,5 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы заблокировано в Нижегородской области в 2025 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.
Фишинг остается одной из ключевых угроз персональныи данным в интернете. Мошенники создают ресурсы, замаскированные под сайты банков, интернет-магазинов и т.д. Сообщения с фишинговыми ссылками могут приходить на электронную почту, в мессенджерах, социальных сетях.
Как отмечает Андрей Сиденко, личную информацию в интернете можно защитить с помощью сложных и уникальных паролей, двухфакторной аутентификации.
«Не стоит скачивать файлы из неизвестных источников и переходить по сомнительным ссылкам. Рекомендуется регулярно обновлять операционную систему и приложения, а также внимательно проверять адреса сайтов перед вводом личных данных. Кроме того, следует с осторожностью подключаться к открытым Wi-Fi сетям», — советует эксперт по кибербезопасности.
