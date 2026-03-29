Стоянке древнего человека в Волгоградской области установили границы

В отрытых источниках указано, что это стоянка древнего человека эпохи палеолита, которая была обнаружена в 1988 году краеведом-любителем В. И. Куфенко. Исследование этого памятника проводилось в несколько этапов. Здесь был обнаружен ценный археологический материал, в том числе кости бизона и орудия древних людей. Археологи нашли порядка 1200 древних артефактов, которые относятся к периоду неолита (7−5 тысячелетие до н.э.).