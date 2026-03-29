Цифра вместо лица: какую информацию о себе нельзя публиковать в интернете

По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в Нижегородской области в 2025 году доля звонков с подозрением на мошенничество демонстрировала заметный рост. Если в начале года такие вызовы составляли около 22−27% от общего числа нежелательных звонков, то к середине года показатель приблизился к 30%. В июле — августе был зафиксирован резкий всплеск активности — до 37−41%.