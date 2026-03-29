Мошенники стали реже звонить нижегородцам после пика в середине 2025 года

Доля звонков с подозрением на мошенничество заметно выросла в Нижегородской области, сообщил порталу «Живем в Нижнем» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в начале 2025 года вызовы от мошенников составляли около 22−27% от общего числа нежелательных звонков. К середине года показатель приблизился к 30%.

«В июле — августе был зафиксирован резкий всплеск активности — до 37−41%. К ноябрю ситуация постепенно стабилизировалась, и показатель снизился примерно до 26%», — сообщил Андрей Сиденко.

По его словам, злоумышленники узнают персональные данные с помощью фишинга, социальной инженерии, вредоносного ПО. Кроме того, люди сами часто публикуют информацию о себе в соцсетях, а мошенники пользуются ей.

Напомним, нижегородцы пытались перейти на фишинговые ресурсы более 1,5 млн раз в 2025 году.