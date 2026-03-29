В «Храброво» предупредили об изменении расписания из-за ограничений в Ленинградской области

В «Храброво» предупредили об изменении расписания из-за ограничений в Ленинградской области. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградского аэропорта.

«В связи с вводом 29 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт. Статус рейса можно уточнить на сайте «Храброво» или в кол-центре по телефону +7 (4012) 550−550.

По данным онлайн-табло на 10:00, задерживается прилёт 23 рейсов. Из «Храброво» также опаздывает отправка 21 самолёта.

Ночью в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. По словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили более 30 беспилотников. Из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги произошёл пожар.

