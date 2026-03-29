В Ростовской области автомобиль наехал на лежащего на дороге человека

В Ростовской области автомобиль наехал на человека, который лежал на дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 28 марта в станице Мешковской (Верхнедонской район). Водитель за рулем автомобиля «ИЖ 2717», по предварительным данным, допустил наезд на лежащего на дороге мужчину. Погибшему было около 60 лет.
Тело доставили на экспертизу, чтобы установить обстоятельства и причастность ДТП к смерти. По ее результатам будет определена причина гибели.
— По данному факту правоохранителями проводится проверка, — говорится в сообщении.
