В Новосибирской области скорректировали расписание пригородных электричек

Электропоезда № 7141 и № 7142, курсирующие между Новосибирском и Татарском, больше не будут останавливаться на платформах Жилмассив, Западная площадка, Ипподром и станции Коченёво. Для пассажиров, следующих в Новосибирск, добавлена остановка на станции Новосибирск‑Западный.
Добраться до Коченёво теперь можно с пересадкой: поезд № 7142 прибывает на станцию Чулымская в 12:20, а поезд № 6312 отправляется оттуда в 12:29 и прибывает в Коченёво в 13:42.
Маршрут поездов № 6422/6421 Новосибирск — Болотная продлён до станции Юрга‑1. Время в пути составит около трёх часов, стоимость билета — 254 рубля. Отправление из Юрги‑1 — в 5:19, прибытие в Новосибирск‑Главный — в 8:15, обратный рейс — в 19:44.
На южном направлении добавлена остановка на станции Линёво для поездов № 7103 Новосибирск — Черепаново (отправление в 18:25) и № 7104 Черепаново — Новосибирск (отправление в 10:31).
По просьбам жителей деревни Киселёвка назначены остановки на одноимённой платформе для поездов Новосибирск — Болотная. Кроме того, на западном направлении появится новый рейс № 6342 Колония — Татарская, который будет курсировать по будням.
Из маршрута поездов № 7135/7136 Новосибирск — Барабинск исключены остановки Бармашево, Рямок и Секты.
Актуальное расписание можно уточнить по телефону 050 или на станциях Западно‑Сибирской железной дороги.