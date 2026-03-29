Пятиклассница из Хабаровска взяла «золото» на всероссийских лыжных гонках

В соревнованиях участвовали более 210 сильнейших спортсменок со всей страны, но юная хабаровчанка смогла обойти большинство конкуренток. В копилке Николь сразу три награды: «золото» на дистанции 2 км классическим стилем, а также две бронзовые медали за дистанцию 2 км свободным стилем и за участие в эстафете в составе сборной Хабаровского края.