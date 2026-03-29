Пятиклассница из Хабаровска взяла «золото» на всероссийских лыжных гонках

Николь Немова показала исторический результат на престижных соревнованиях в Ижевске.

Источник: Комсомольская правда

Ученица 5 «В» класса хабаровской школы № 85 Николь Немова привезла в родной город медали всероссийского уровня. Она блестяще выступила в Ижевске на лыжных гонках на призы газеты «Пионерская правда». Этот результат стал историческим для Хабаровска. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В соревнованиях участвовали более 210 сильнейших спортсменок со всей страны, но юная хабаровчанка смогла обойти большинство конкуренток. В копилке Николь сразу три награды: «золото» на дистанции 2 км классическим стилем, а также две бронзовые медали за дистанцию 2 км свободным стилем и за участие в эстафете в составе сборной Хабаровского края.

Как отметили в городском управлении образования, такие высокие достижения — результат ежедневного упорного труда и огромной силы воли юной чемпионки. Особую благодарность выразили наставникам и родителям девочки, чья поддержка помогает ей добиваться успеха на федеральном уровне.

