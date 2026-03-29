В Беларуси обсуждают введение дресс-кода для посещения театров

Поход в театр должен восприниматься зрителями как праздник, а не рядовое событие. Об этом в интервью телеканалу ОНТ высказался министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий.

Источник: OL

Глава ведомства подчеркнул, что осознанный выбор одежды — это прежде всего выражение уважения к труду большого коллектива, который создает каждую постановку.

Министр уверен, что такой подход поможет аудитории глубже прочувствовать ценность искусства и масштаб работы артистов.

При этом Руслан Чернецкий уточнил, что вводить строгий дресс-код принудительно было бы «делом неблагодарным». По мнению главы Минкульта, каждый зритель должен самостоятельно понимать статус места, в которое он приходит, чтобы поддерживать особую атмосферу мероприятия.