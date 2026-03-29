Полиция и народные дружины Калининграда обсудили совместную охрану порядка

Участие приняли командиры народных дружин, представители областного минсоцполитики, комитета по региональной политике и местному самоуправлению, а также сотрудники территориальных отделов полиции.
На круглом столе обсудили взаимодействие и координацию деятельности дружин, вопросы их социальной защиты и материально-технического обеспечения. Полицейские обратили внимание на необходимость более тесного сотрудничества общественников с подразделениями, работающими с населением.
Также рассмотрели участие народных дружинников в обеспечении порядка на предстоящих крупных массовых мероприятиях и наметили планы дальнейшей работы.