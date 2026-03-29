Евгений Люлин напомнил нижегородцам об изменениях в законах с 1 апреля

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. У 4,3 млн россиян выплаты вырастут на 6,8%. Также начнут действовать новые правила работы сервисов рассрочки — цена товара при таком способе оплаты не может быть выше, чем при полной оплате. Комиссии за оформление рассрочки и внесение платежей будут запрещены.