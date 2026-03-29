Евгений Люлин напомнил нижегородцам об изменениях в законах с 1 апреля

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин напомнил об изменениях в законах, которые начнут действовать с 1 апреля. Информацию он опубликовал в своем телеграм-канале.
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. У 4,3 млн россиян выплаты вырастут на 6,8%. Также начнут действовать новые правила работы сервисов рассрочки — цена товара при таком способе оплаты не может быть выше, чем при полной оплате. Комиссии за оформление рассрочки и внесение платежей будут запрещены.
«Максимальный срок рассрочки — 6 месяцев. Неустойка — не более 20% годовых от суммы просроченного долга», — написал Евгений Люлин.
Изменятся и правила выдачи ипотеки: банки не смогут учитывать «серые» доходы при оценке заемщиков. Также заработают новые правила выдачи микрокредитов. Максимальная переплата по займам сроком до года снизится со 130% до 100%.
Еще с 1 апреля духи, туалетную воду, пиво, шины и ряд других товаров не будут продавать, если они не прошли систему «Честный знак». А для владельцев собак начнет действовать национальный стандарт благоустройства территорий. Введутся требования к обустройству игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон.