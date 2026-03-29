Жителей Нижегородской области приглашают на конкурс «Наставничество»

Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Наставничество», цели которого — повышение роли и престижа педагогов и выявление лучших практик наставничества. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Подать заявки на конкурс могут работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты и молодёжной политики, а также сотрудники органов исполнительной власти.
Регистрация завершится 29 апреля 2026 года. Итоги конкурса подведут в июле.
Подробности можно узнать на официальном ресурсе Института развития профессионального образования.