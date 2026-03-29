В Красноярске убрали с улиц более сотни незаконных рекламных конструкций

Мэрия предупреждает предпринимателей о последствиях размещения рекламы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске убрали с улиц более сотни незаконных рекламных конструкций с начала 2026 года. Всего же выявлено более пятисот конструкций, которые нарушают правила. Это крупноформатные объекты на земле, баннеры на фасадах и другие. Все они установлены самовольно.

В департаменте градостроительства подчеркивают, что главная проблема — на месте снесенных рекламных конструкций появляются новые. Предпринимателей просят не делать этого, но получается не всегда: некоторые владельцы объектов попросту игнорируют призывы.