В Красноярске убрали с улиц более сотни незаконных рекламных конструкций с начала 2026 года. Всего же выявлено более пятисот конструкций, которые нарушают правила. Это крупноформатные объекты на земле, баннеры на фасадах и другие. Все они установлены самовольно.
В департаменте градостроительства подчеркивают, что главная проблема — на месте снесенных рекламных конструкций появляются новые. Предпринимателей просят не делать этого, но получается не всегда: некоторые владельцы объектов попросту игнорируют призывы.