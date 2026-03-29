Операция против наркомании среди молодежи пройдет в апреле в Нижегородской области

В апреле в Нижегородской области пройдет первый этап оперативно-профилактической операции под условным названием «Чистое поле-2026». Об этом сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону.
Первый этап операции пройдет с 6 по 15 апреля. Основной ее целью станет предупреждение распространения наркомании среди подростков и молодежи. Правоохранители также будут выявлять и пресекать факты вовлечения детей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
По месту жительства подростков, входящих в группу риска, и асоциальных семей пройдут проверки. В местах массового скопления несовершеннолетних пройдут рейды, чтобы установить граждан, призывающих подростков к употреблению наркотиков. А в образовательных учреждениях состоится разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде наркотиков.
Ранее мы рассказывали, что у нижегородца около станции метро обнаружили киндер-сюрприз с наркотиками.