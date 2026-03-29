Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операция против наркомании среди молодежи пройдет в апреле в Нижегородской области

Первый этап проведут с 6 по 15 апреля.

Источник: Живем в Нижнем

В апреле в Нижегородской области пройдет первый этап оперативно-профилактической операции под условным названием «Чистое поле-2026». Об этом сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону.

Первый этап операции пройдет с 6 по 15 апреля. Основной ее целью станет предупреждение распространения наркомании среди подростков и молодежи. Правоохранители также будут выявлять и пресекать факты вовлечения детей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

По месту жительства подростков, входящих в группу риска, и асоциальных семей пройдут проверки. В местах массового скопления несовершеннолетних пройдут рейды, чтобы установить граждан, призывающих подростков к употреблению наркотиков. А в образовательных учреждениях состоится разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде наркотиков.

Ранее мы рассказывали, что у нижегородца около станции метро обнаружили киндер-сюрприз с наркотиками.