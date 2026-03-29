Сибирячка влюбилась в Калининград с первого взгляда, перевезла сюда большую семью и стала рисовать старые дома

«Водонапорная башня в Велау построена в 1913 году из полнотелого красного керамического кирпича. Некоторые особенности башни: пятиуровневый восьмиугольный объект с шатровой конусообразной крышей, арочные окна верхних этажей и квадратные — нижнего, небольшое расширение в верхней части, декор из двух полуциркульных аркад. Стоит на высоком фундаменте, поэтому есть несколько бетонных ступенек. До середины 90-х башня снабжала водой местных жителей, пока не прохудился верхний бак. С тех пор сооружение не работает по прямому назначению», — написала калининградка после путешествия в Знаменск.