Сибирячка влюбилась в Калининград с первого взгляда, перевезла сюда большую семью и стала рисовать старые дома

Калининград своей историей, архитектурой и природой манит новых жителей. Сибирячка Лидия Тычкина тоже влюбилась в Балтику и пять лет назад перебралась сюда. «Люблю путешествовать по городу К. и области. Вдохновляюсь разнообразной архитектурой и рисую домики», — мимо такой визитки «Клопс» не смог пройти.
После окончания в родном Кемерове художественно-графического отделения педагогического колледжа Лидия Тычкина получила высшее образование по специальности «дизайнер интерьера». Как часто бывает, после вуза работала не по диплому — в сфере торговли. На годы отложила занятия творчеством.
«Любой сибиряк каждую долгую зиму мечтает переехать. Правда, большинство переезжает “на диване”. Ничто нас с мужем не вдохновляло, и вдруг в марте 2020 года решились на поездку в Калининград. Оставили дочерей с родителями и полетели. Попали в самую пандемию, боялись даже в автобус заходить. При этом возникло ощущение своего, родного».
Ребёнком Лидия «служила» вместе с отцом-офицером в Эстонии, Литве и Германии. Калининградская природа напомнила детство: дубы и клёны, которых нет в Сибири, красный кирпич и запах «сырой казармы» в домах и кирхах.
Вернувшись домой, супруги быстро приняли решение о переезде. Уже через полгода большая семья купила жильё на Балтике — по видеоролику онлайн.
«Впервые в жизни так чего-то захотела, чтобы вопреки всем обстоятельствам добиться желаемого. Забрали из Кемерова всех родных — маму и родителей мужа», — сибирячка до сих пор удивляется семейному безрассудству.
Новые калининградцы приобрели жильё в Центральном районе. С прогулок по Красносельской, проспекту Мира и прилегающим улицам начали знакомство с городом.
Семья активно путешествовала по области, каждые выходные отправляясь в тот или иной город или посёлок. Лидия даже пошла на вечерние курсы экскурсоводов, чтобы получить недостающую информацию.
«Тем, кто здесь родился, наверное, в школе вдалбливали про растения, рельефы, названия немецких городов, историю. У нас просто живой интерес ко всему, что окружает».
Именно здешняя атмосфера возродила желание рисовать. «Яркие, светлые, живописные — особенно светлогорские — домики, хочется рисовать акварелью. Техника сохраняется, просто цвет добавляется», — поделилась Лидия.
Лидия презентует регион знакомым из Сибири в качестве «доморощенного экскурсовода» и дарит картинки на память: «Никогда не было склонности к архитектуре. Перспектива, пропорции — не особо с этим дружу. Если придираться, ошибки в рисунках видны, но почему-то очень захотелось запечатлеть домики на бумаге. Штучек десять точно улетели из Калининграда уже».
Из каждого семейного путешествия по области Лидия привозит фотографии, с которых рисует свои домики. Пробует разную технику, но предпочтение отдаёт карандашу, крафтовой бумаге и гелиевой ручке. Художником себя не считает, труд не монетизирует, а просто выкладывает работы на страничке в интернете, сопровождая краткой справкой и фото с натуры.
«Водонапорная башня в Велау построена в 1913 году из полнотелого красного керамического кирпича. Некоторые особенности башни: пятиуровневый восьмиугольный объект с шатровой конусообразной крышей, арочные окна верхних этажей и квадратные — нижнего, небольшое расширение в верхней части, декор из двух полуциркульных аркад. Стоит на высоком фундаменте, поэтому есть несколько бетонных ступенек. До середины 90-х башня снабжала водой местных жителей, пока не прохудился верхний бак. С тех пор сооружение не работает по прямому назначению», — написала калининградка после путешествия в Знаменск.
Хранитель Астрономического бастиона (бывшего Штернварте) Игорь Маревичев предложил Лидии выставить рисунки в крепости, построенной в ходе обустройства Второго вального кольца Кёнигсберга в конце XIX века. Дружба началась с экскурсии и подаренного рисунка кирхи Нойхаузен.
Как призналась Лидия, на вопрос психологических тестов «Представьте, что вам не нужно зарабатывать деньги. Чем бы вы занимались?» она отвечает: «рисовала бы домики Калининграда».
«Рада, что могу это делать и кому-то нравится. Муж поддерживает хобби: мои первые рисунки перенёс на кружки, из которых чаёвничаем домашним кругом», — говорит Лидия.
