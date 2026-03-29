В подмосковном округе Серпухов отремонтируют мост через реку Речму

Длина переправы в этом месте — более 25 метров.

Мост через реку Речму, расположенный на территории городского округа Серпухов в Московской области, приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Длина переправы — более 25 метров. Она находится на Бутурлинском шоссе и связывает деревню Бутурлино с городом Серпуховым. Уточняется, что на период работ для комфорта автомобилистов и пешеходов запущено движение по временному мосту и объездной дороге. Полностью завершить капитальный ремонт должны летом 2027 года.

«Мостовики уже устроили опоры и сопряжения, локальные очистные сооружения, освещение, временную дождевую канализацию… смонтировали балки пролетного строения. Сейчас специалисты укрепляют откосы габионами, чтобы сохранить эту часть насыпи и предотвратить ее разрушение из-за атмосферного воздействия, размыва водой и других неблагоприятных факторов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.