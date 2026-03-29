Парфеньевский музей в Костромской области оснастили новым оборудованием

Новое оборудование закупили в Парфеньевский краеведческий музей Костромской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В учреждении уже установили металлические стеллажи и современную картотеку для хранения фондов. В залах провели косметический ремонт, разместили профессиональное выставочное оборудование — витрины и подиумы, а еще смонтировали трековую систему освещения и новые подвесы для картин. Также приобрели сенсорную цифровую панель для демонстрации презентаций и мультимедийных проектов, интерактивный стол в форме книги для экспозиции, посвященной военной тематике. Обновленный музей откроется для посетителей уже в конце апреля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.