Парфеньевский музей в Костромской области оснастили новым оборудованием

В учреждении уже установили металлические стеллажи и современную картотеку для хранения фондов. В залах провели косметический ремонт, разместили профессиональное выставочное оборудование — витрины и подиумы, а еще смонтировали трековую систему освещения и новые подвесы для картин. Также приобрели сенсорную цифровую панель для демонстрации презентаций и мультимедийных проектов, интерактивный стол в форме книги для экспозиции, посвященной военной тематике. Обновленный музей откроется для посетителей уже в конце апреля.