Чем полезны мидии, рассказали красноярцам

Диетологи высоко оценивают свойства мяса мидий. Оно очень богато необходимыми для организма веществами и легко усваивается. Насыщенность йодом делает их незаменимым продуктом для пациентов с недостаточной функцией щитовидной железы. Мясо мидий‌ богато: легкоусвояемым белком; полиненасыщенными жирными кислотами (требуются для хорошей работы мозга), й‌одом, цинком. Но очень важно, чтобы мидии были доброкачественными: запах свежий, а створки без сколов и повреждений, свежемороженые светло-бежевого цвета, вареные — с розоватым или оранжевым оттенком. Важно: бурый или черный цвет говорит о том, что мидии испорчены и употреблять их категорически нельзя.