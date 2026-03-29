Жители Петербурга снова жалуются на сбои мобильного интернета

В Санкт-Петербурге 29 марта наблюдаются массовые проблемы с мобильным интернетом. Кривая числа жалоб резко выросла, сообщает портал detector404.ru.
За последний час от горожан поступило более 500 жалоб. А за сутки — более 3600. Вал жалоб был в районе 03.00. А затем возобновился в районе 08.00.
79% обратившихся сообщают об общем сбое. Ещё 14% — о проблемах с каким-либо мобильным приложением, а 4% не могут попасть на определённый сайт.
Напомним, ночью и утром 29 марта Ленобласть пережила очередной налёт вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 36 БПЛА.
