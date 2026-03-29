Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Знаменске территории Алленберга проведут архитектурный субботник

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. Канта анонсировала проведение архитектурного субботника на территории заброшенной психиатрической больницы Алленберг (16+). Информация о мероприятии размещена в сообществе Высшей школы «ВКонтакте».

Участники смогут присоединиться к работе над осмыслением территории и формированием будущего пространства. К проекту присоединится архитектор-градостроитель, основатель бюро Kruchina team и преподаватель МГИМО Марина Шпилько. Ранее она представляла свои проекты на форуме «Диалоги».

В числе её работ — проекты ревитализации городской среды в Казани и Пущино. В частности, речь идёт о переосмыслении здания бывшего пожарного депо и концепции развития заброшенной гостиницы.

Субботник проведут 18 апреля. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Отдельно открыт набор на воркшоп (18+).