В Парковом районе Челябинска построят дорогу

Дорогу по улице Клайна в Парковом районе в Челябинске построят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
На участке между улицами Александра Шмакова и Бейвеля появится двухполосная проезжая часть. Ее протяженность составит 410 метров. Там обустроят парковочные карманы и тротуары. Специалисты также сделают сети дождевой канализации и наружного освещения, а на перекрестке улиц Бейвеля и Клайна установят светофор. Подчеркивается, что новая дорога обеспечит транспортную доступность для жителей микрорайонов № 49 и 49 В Паркового района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.