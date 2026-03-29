В Парковом районе Челябинска построят дорогу

На участке между улицами Александра Шмакова и Бейвеля появится двухполосная проезжая часть. Ее протяженность составит 410 метров. Там обустроят парковочные карманы и тротуары. Специалисты также сделают сети дождевой канализации и наружного освещения, а на перекрестке улиц Бейвеля и Клайна установят светофор. Подчеркивается, что новая дорога обеспечит транспортную доступность для жителей микрорайонов № 49 и 49 В Паркового района.