В селе Прикумском Ставропольского края построят врачебную амбулаторию

Модульную врачебную амбулаторию возведут на территории участковой больницы села Прикумского Минераловодского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое медучреждение рассчитано на 50 посещений в смену. Там предусмотрены кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, акушера-гинеколога, а также дневной стационар на пять коек. Амбулатория обеспечит оказание первичной врачебной и доврачебной медико-санитарной, а также неотложной медицинской помощи.
«Развитие первичного звена здравоохранения — один из наших приоритетов. Строительство новой амбулатории в Прикумском позволит сделать медицинскую помощь более доступной, создать современные условия для врачей и повысить качество обслуживания пациентов», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.