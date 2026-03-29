БЖД сделала заявление после того, как в Гродно поезд сбил женщину в наушниках

БЖД обратилась к белорусам после того, как в Гродно женщина в наушниках попала под поезд.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге сделали заявление после ЧП в Гродно, где под поезд попала женщина.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Гродно женщина шла в наушниках через железную дорогу и получила тяжелые травмы.

В БЖД после происшествия призвали белорусов соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна.

Перевозчик напомнил, что запрещено переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Вблизи железной дороги нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено ходить по путям и сидеть на рельсах.

Переходя пути не стоит отвлекаться и использовать наушники и мобильные телефоны. Запрещено перебегать пути перед движущимся поездом, подлезать под подвижной состав, передвигаться вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса.

Перед переходом через железнодорожные пути всегда нужно убедиться в том, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта.

