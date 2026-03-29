Рыбак провалился под лед на Горьковском водохранилище в Нижегородской области

К счастью, мужчине помогли выбраться из воды.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области на Горьковском водохранилище произошел несчастный случай: рыбак провалился под лед. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

На кадрах, опубликованными очевидцами, можно увидеть, как рыбак идет по тонкому льду и везет за собой оборудование. В один момент лед под мужчиной сломался, и он провалился в воду. К счастью, очевидцам удалось спасти рыбака.

«И все равно продолжают выходить», — написал в комментариях пользователь М.

«Купальный сезон открыт!», — добавил Артем И.

Ранее мы писали, что два человека провалились под лед недалеко от Васильсурска 26 марта.